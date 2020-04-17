Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости политики

Зеленский отчитался о том, сколько медицинских средств было доставлено в Украину для борьбы с коронавирусом

17 апреля, 22:52

Елена Кузьмич

«Офис Президента привез более 700 тысяч штук респираторов, более 120 тысяч защитных костюмов», - заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько медицинских средств было доставлено в Украину для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом 17 апреля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Офис Президента, начиная с первого дня угрозы коронавируса, привез более 700 000 штук респираторов, более 120 тысяч защитных костюмов. Очки защитные для врачей опорных больниц, куда привозят больных коронавирусной болезни, – 60 тысяч. Перчаток – 7 млн пар, термометров – 20 тысяч, ПЦР-тестов – 250 тысяч, экспресс-тестов – 550 тысяч, реагентов для экстракции – 200 тысяч. На этих выходных мы привозим: респираторы – 350 тысяч, защитные костюмы – 105 тысяч, реагенты для экстракции РНК – 800 тысяч, сырье для производства украинских тестов. В целом у нас в неделю – около 5 самолетов. Более 20 самолетов мы отправили", – отметил глава государства.

Реклама

В тренде
Президент Владимир Зеленский в студии "Свобода слова Савика Шустера": что нас ждет завтра (онлайн-трансляция)

Ранее Зеленский заявил о послаблении карантина после 24 апреля. "Частично, те отрасли, которые для нас важны, будут открываться", – заявил глава государства.

Также президент Украины рассказал, как власть поможет пострадавшим от карантинных мероприятий. "Отдельно правительство уже почти разработало обширную программу поддержки малого и среднего бизнеса", – заявил Зеленский.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тест помощь Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видеоПолитика
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемии
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемииПолитика
России давно пора прекратить бессмысленную военную агрессию – Кулеба
России давно пора прекратить бессмысленную военную агрессию – КулебаПолитика
В Европарламенте хотят отправить на Донбасс миротворцев: подробности
В Европарламенте хотят отправить на Донбасс миротворцев: подробностиПолитика
Резников рассказал детали обмена пленными с
Резников рассказал детали обмена пленными с "Л/ДНР"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...