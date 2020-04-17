Зеленский отчитался о том, сколько медицинских средств было доставлено в Украину для борьбы с коронавирусом

«Офис Президента привез более 700 тысяч штук респираторов, более 120 тысяч защитных костюмов», - заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько медицинских средств было доставлено в Украину для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом 17 апреля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Офис Президента, начиная с первого дня угрозы коронавируса, привез более 700 000 штук респираторов, более 120 тысяч защитных костюмов. Очки защитные для врачей опорных больниц, куда привозят больных коронавирусной болезни, – 60 тысяч. Перчаток – 7 млн пар, термометров – 20 тысяч, ПЦР-тестов – 250 тысяч, экспресс-тестов – 550 тысяч, реагентов для экстракции – 200 тысяч. На этих выходных мы привозим: респираторы – 350 тысяч, защитные костюмы – 105 тысяч, реагенты для экстракции РНК – 800 тысяч, сырье для производства украинских тестов. В целом у нас в неделю – около 5 самолетов. Более 20 самолетов мы отправили", – отметил глава государства.

Ранее Зеленский заявил о послаблении карантина после 24 апреля. "Частично, те отрасли, которые для нас важны, будут открываться", – заявил глава государства.

Также президент Украины рассказал, как власть поможет пострадавшим от карантинных мероприятий. "Отдельно правительство уже почти разработало обширную программу поддержки малого и среднего бизнеса", – заявил Зеленский.

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