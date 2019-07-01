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Зеленский отправляется с визитом в Канаду: подробности

1 июля, 10:03

В Торонто Зеленский примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине

Фото: president.gov.ua

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отправляется с визитом в Канаду.

"1-3 июля Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто он примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине. Запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов", - говорится в сообщении пресс-службы президента

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

Стоит отметить, что в конце мая чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук пригласил Зеленского посетить Канаду 2 июля. Именно в этот день в Канаде должна пройти конференция по поддержке реформ в Украине.

А месяцем ранее премьер Канады Джастин Трюдо и Владимир Зеленский пообщались о сотрудничестве Канады и Украины. Собеседники выразили желание углубить и усилить двустороннее сотрудничество и партнерство.

Также напомним, что Зеленский получил приглашение Дональда Трампа посетить США, сейчас утрясается вопрос с датами.


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Тег Канада, Зеленский

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