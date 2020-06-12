Зеленский отреагировал на вспышку коронавируса в Украине

Сейчас в сутки проводится около 20 тысяч тестов на COVID-19, следовательно, выявляется больше больных

Президент Владимир Зеленский и члены правительства обеспокоены, что коронавирус в Украине второй день ставит антирекорд. Глава государства уже приказал быстро установить причины всплеска заболеваемости. Об этом шла речь на традиционном совещании на Банковой.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил президенту, что зафиксировано также увеличение количества обращений с симптомами коронавируса, случаев пневмонии и госпитализации с признаками болезни.

В то же время глава государства объяснил такой всплеск коронавируса увеличением тестирования – в сутки проводится около 20 тысяч тестов методом ПЦР и ИФА-тестов, в связи с чем может наблюдаться рост количество инфицированных. Поэтому перед тем, как принимать решение о жестких ограничительных мерах, надо понять причины роста числа больных.

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"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", – сказал Владимир Зеленский.

Также на совещании отметили, что Киев и девять регионов не готовы к смягчению карантина.

Доложили гаранту и о последствиях непогоды в западных областях. Накануне там прошел град, сильный дождь и был штормовой ветер, в результате есть один погибший, затоплено 53 домохозяйства, а 241 населенный пункт в двух областях остался без электроэнергии. Зеленский поручил мониторить потребности местных жителей, чтобы оперативно оказывать помощь в случае необходимости.

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Как сообщали новости "Сегодня", в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Например, за последние три дня было сначала больше 600 новых случаев в сутки, потом 689 и за прошлые сутки 683. При том, что в разгар эпидемии в апреле и начале мая, когда ожидались основные пики, заболеваемость была на уровне 300-500 человек в сутки. Максим Степанов уже объяснял вспышку коронавируса в Украине.

Видео: Дергачевская районная госадминистрация

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