Киев и девять регионов не готовы к смягчению карантина – Минздрав

К списку не готовых к ослаблению ограничений добавилась еще одна область

В Украине увеличилось число регионов, которые не могут ослабить карантин из-за несоответствия установленным показателям.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Так, по данным врачей, не соответствуют требованиям Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

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Во всех этих регионах зафиксировано более 12 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения за последние семь дней.

При этом двум из трех критериев, установленных Министерством здравоохранения, соответствуют все без исключения области Украины – по количеству занятых коек в профильных больницах, а также по охвату тестированием местных жителей.

Больше о том, закончится ли карантин в Украине 22 июня, как планировали в Кабмине, читайте в материале нашего сайта: Возможна вторая волна коронавируса: будет ли новый карантин.

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Как карантин ослабляют страны по всему миру, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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