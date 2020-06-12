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Киев и девять регионов не готовы к смягчению карантина – Минздрав

12 июня, 14:32

Руслан Ровик Руслан Ровик

К списку не готовых к ослаблению ограничений добавилась еще одна область

В Украине увеличилось число регионов, которые не могут ослабить карантин из-за несоответствия установленным показателям.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Так, по данным врачей, не соответствуют требованиям Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

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Во всех этих регионах зафиксировано более 12 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения за последние семь дней.

При этом двум из трех критериев, установленных Министерством здравоохранения, соответствуют все без исключения области Украины – по количеству занятых коек в профильных больницах, а также по охвату тестированием местных жителей.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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