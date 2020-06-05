Зеленский поговорил с Папой Римским: о коронавирусе, ситуации на Донбассе и освобождении Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римский Франциском.

Как сообщили в Офисе главы государства, в ходе беседы обсуждалась борьба с коронавирусом и гуманитарных вызовах, которые стоят перед миром.

Папа Франциск отметил, что ценит стремление Украины к солидарности.

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"Поддержка Вашей Святости в вопросах единства, солидарности и открытости Европы является важной для Украины. Важно уже сейчас работать над возобновлением взаимного доверия и укрепления взаимодействия на континенте", – заявил украинский президент.

Также он сообщил Папе Римскому о мерах, которые Украина приняла во время карантина, в том числе по обучению детей через Сеть.

Обсуждалась и ситуация с безопасностью на Донбассе и в оккупированном Крыму.

"Мы ищем решение о продвижении вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" относительно собственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - заверил Зеленский.

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В свою очередь, Папа Римский выразил благодарность украинскому президенту за попытки мирного урегулирования и отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военного Виталия Маркива, который осужден в Италии.

Папа Франциск и Зеленский также обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере и глава украинского государства подтвердил приглашение понтифика совершить визит в Украину.

Напомним, ранее Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как отмечается, во время беседы лидеры двух государств обсудили вопросы урегулирования на Донбассе и итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня.

Ранее Меркель назвала условие снятия санкций против России.

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Смотрите комментарий министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы об итогах встреч в Берлине.

Дмитрий Кулеба. Источник: facebook.com/dmytro.kuleba

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