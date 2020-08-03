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Зеленский потребовал от Кабмина объяснить, как Украину делили на четыре зоны карантина

3 августа, 14:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Показатель заболеваемости коронавирусом вырос до 82,8 на 100 тысяч населения

После того, как с 3 августа в Украине вступили в действие правила адаптивного карантина , президент Владимир Зеленский потребовал четкой коммуникации правительства.

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Об этом он сказал на традиционном селекторном совещания по предотвращению распространения коронавируса в ответ на информацию правительства об эпидемической ситуации в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тысяч населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях и Буковине – более 40%. Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.

Напомним, 31 июля, в соответствии с новыми правилами оценки эпидемиологической опасности, Кабмин разделил страну на четыре зоны , в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу.

В тренде
Зеленский потребовал от Кабмина объяснить, как Украину делили на четыре зоны карантина

На основании постановления правительства, Киев был отнесен к "зеленой" зоне , а Луцк и Тернополь – попали в "красную". Однако местные власти этих областных центров приняли решение не вводить жесткий карантин в регионах .

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О том, как менялась работа в условиях карантина, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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