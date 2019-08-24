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В Киеве собираются участники Шествия Достоинства

24 августа, 09:24

Участники шествия пройдут от красного корпуса КНУ до Михайловской площади

/ Фото: AFP

В Киеве собираются участники Шествия достоинства, которые в День Независимости Украины пройдут по Крещатику до Михайловской площади.

Пока что группа участников мероприятия собралась возле красного корпуса КНУ им. Шевченко в центре столицы. Каких-либо ограничений прохода, либо проверок на пути к месту сбора пока что нет.

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По окончанию шествия ожидается молебен по погибшим.

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Организаторы мероприятия ожидают, что его посетят до 10 тысяч участников. При этом просят не приносить на марш политическую символику.

Напомним, что Шествие достоинства является заменой традиционному военному параду, который проходил в День Независимости в последние годы. В прошлом месяце президент Владимир Зеленский принял решение отменить парад военной техники, а сэкономленные деньги раздать военнослужащим Вооруженных сил Украины.

В связи с этим ветеранское сообщество предложило провести в центре Киева ко Дню Независимости Марш Защитников Украины, в котором примут участие ветераны, волонтеры и семьи погибших украинских военных. Всего ожидается участие более 7000 ветеранов со всей Украины.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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Источник: Сегодня

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