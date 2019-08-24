Участники шествия пройдут от красного корпуса КНУ до Михайловской площади

/ Фото: AFP

В Киеве собираются участники Шествия достоинства, которые в День Независимости Украины пройдут по Крещатику до Михайловской площади.

Пока что группа участников мероприятия собралась возле красного корпуса КНУ им. Шевченко в центре столицы. Каких-либо ограничений прохода, либо проверок на пути к месту сбора пока что нет.

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По окончанию шествия ожидается молебен по погибшим.

Организаторы мероприятия ожидают, что его посетят до 10 тысяч участников. При этом просят не приносить на марш политическую символику.

Напомним, что Шествие достоинства является заменой традиционному военному параду, который проходил в День Независимости в последние годы. В прошлом месяце президент Владимир Зеленский принял решение отменить парад военной техники, а сэкономленные деньги раздать военнослужащим Вооруженных сил Украины.

В связи с этим ветеранское сообщество предложило провести в центре Киева ко Дню Независимости Марш Защитников Украины, в котором примут участие ветераны, волонтеры и семьи погибших украинских военных. Всего ожидается участие более 7000 ветеранов со всей Украины.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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