Зеленский сравнил оккупацию Россией Крыма и части Донбасса с похищением детей

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил оккупацию Россией Крыма и части Донбасса с похищением двоих родных детей. Об этом Глава государства сказал во время торжественного выступления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

"Для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я объясню очень просто, очень доступным языком. Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка – просто похитил. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: "Но мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание. И вообще – кто вам сказал, что это – ваш ребенок? Он испокон веков был нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше, у нас прекрасный приют у моря, под солнышком", – сказал президент.

"И вот прошло 5 лет. И те, кто был так обеспокоен, говорят: "Да как все нормально. Ребенок за вами уже не плачет. И вообще – не сильно он на вас и похож". Почему они так говорят? Потому что это не их ребенок", - сказал Зеленский.

"А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате. И поставили вооруженную охрану. Вам говорят: "Какая охрана? Там никого нет". И вы слышите, как вот здесь, рядом, за стеной ваш ребенок плачет, но вы не можете туда зайти", – сказал президент.

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Зеленский уверен, что территориальная целостность Украины будет восстановлена.

"Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценны, ведь наша семья неполная. Но наступит день, и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит!" - подчеркнул Зеленский.

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Шествие Достоинства в День Независимости Украины: онлайн-трансляция

Ранее президент на Аллее Героев Небесной сотни объявил общенациональную минуту молчания. После этого раздались 100 ударов колоколов, которые символизируют сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной сотни.

Мы уже писали, что в Киеве уже собираются участники Шествия достоинства, которые пройдут по Крещатику до Михайловской площади. Пока что группа участников мероприятия собралась возле красного корпуса КНУ им. Шевченко в центре столицы. Каких-либо ограничений прохода, либо проверок на пути к месту сбора пока что нет.

Также напомним, что ко Дню Независимости на канале "Украина" состоялась премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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