Зеленский раскрыл подробности разговора с Путиным: видео

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 14 февраля.
Отвечая на вопрос о том, был ли разговор о выполнении Минских договоренностей, как о том сообщали на официальном сайте Кремля, который заявил, якобы Путин задал Зеленскому циничный вопрос о том, собирается ли Киев выполнять Минские договоренности.
Украинский президент, с юмором отметил, что не читал этот источник.
"Мы проговаривали состояние выполнения того, о чем мы говорили в Норманди – подготовка законодательных актов и возвращение наших пленных, и прекращение огня. Об этом мы говорили. Это и есть частично вопросы Минска", – подчеркнул он.
Отметим, что в ходе беседы Путин выразил соболезнования в связи с гибелью восьми граждан Украины в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом 13 февраля.
Напомним, ранее в этом месяце отмечалась пятая годовщина подписания мирного документа по Донбассу. В связи с этим США призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений.
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