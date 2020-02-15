Зеленский раскрыл подробности разговора с Путиным: видео

Президент отметил, что говорил с Путиным об освобождении пленных и прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 14 февраля.

Отвечая на вопрос о том, был ли разговор о выполнении Минских договоренностей, как о том сообщали на официальном сайте Кремля, который заявил, якобы Путин задал Зеленскому циничный вопрос о том, собирается ли Киев выполнять Минские договоренности.

Украинский президент, с юмором отметил, что не читал этот источник.

"Мы проговаривали состояние выполнения того, о чем мы говорили в Норманди – подготовка законодательных актов и возвращение наших пленных, и прекращение огня. Об этом мы говорили. Это и есть частично вопросы Минска", – подчеркнул он. В тренде Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробности

Отметим, что в ходе беседы Путин выразил соболезнования в связи с гибелью восьми граждан Украины в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом 13 февраля.

Напомним, ранее в этом месяце отмечалась пятая годовщина подписания мирного документа по Донбассу. В связи с этим США призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений.

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