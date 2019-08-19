Зеленский рассказал, когда Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Израилем

Украина и Израиль подписали четыре важные документы, которые расширят контакты между странами

/ Фото: president.gov.ua

Украина ожидает ратификацию Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook после встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху.

"Мы ожидаем ратификацию Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами", – написал Зеленский в сообщении.

Глава украинского государства добавил, что Украина и Израиль подписали четыре важные документы, которые расширят контакты между странами в образовании, культуре и спорте. Кроме того, ожидаем тесное сотрудничество в агросекторе.

"Я пригласил израильские компании приходить работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ИТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня — самое привлекательное место для стратегических инвесторов", – резюмировал Зеленский.

Реклама

Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже "Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео"

Нетаньяху также сообщил о намерении расширить соглашение о ЗСТ между странами и добавил, что принято решение создать центры высокотехнологичного развития в Иерусалиме и Киеве.

"И в Киеве, и в Иерусалиме следует открывать центры высокотехнологического развития. Таким образом, мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев в нашу индустрию высоких технологий", – отметил Нетаньяху.

По его словам, в настоящее время "квинтэссенцией развития какого-либо государства являются инновации", и у Украины есть большие таланты и возможности для этого.

"Израильские компании здесь работают, и мы сотрудничаем с десятками тысяч, где-то около 50 тыс. украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых, тех, кто задействован в сфере современных технологий", – добавил премьер Израиля.

Как сообщает также пресс-служба украинского президента, госсекретарь Минэкономразвития Украины Алексей Перевезенцев и посол Израиля в Украине Йоэль Лион подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и израильским патентным ведомством Министерства юстиции Израиля.

Новости "Сегодня" писали, что переговоры о ЗСТ с Израилем активизировались в 2015 году, а уже в 2017-м состоялись более десяти раундов переговоров. Отмечалось, что соглашение позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропромышленную продукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

Верховная Рада приняла проект закона о ратификации соглашения 11 июля, а 6 августа закон подписал Зеленский. По словам его пресс-секретаря Юлии Мендель, Израиль ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной после выборов в Кнессет, которые запланированы на 17 сентября 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама