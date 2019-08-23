Зеленский рассказал, планируется ли ликвидация Министерства по делам ветеранов

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство по делам ветеранов ликвидироваться не будет.

"Чтобы развеять слухи или пояснить некоторые вещи… Первое и главное – Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать", – сказал Зеленский в ходе выступления на международном ветеранском волонтерском форуме.

Он также призвал общественность предложить ему кандидатуру, которая сможет возглавить это министерство.

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"Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает и что действительно надо срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь. И также мы действительно ожидаем от вас кандидатуру. Я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы нам дали – кандидатуру, которая является авторитетом и которая действительно может возглавить министерство", – сказал президент.

Напомним, что в команде президента Владимира Зеленского хотят реформировать исполнительную власть путем объединения некоторых министерств, сделав, таким образом, новое правительство "максимально прагматичным".

Ранее новости "Сегодня" писали о том, какие сформировались главные задачи для нового Кабмина: отмена моратория на продажу земли, пенсионная реформа и новые налоги. Придется рассмотреть "вторую пенсию" и "компенсаторы" для госбюджета.

В то же время нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение министерствам подготовить "шпаргалки" для новых чиновников. По его словам, еще действующее правительство решило заложить новую традицию – не хлопать дверью, а думать о том, как обеспечить непрерывность тех изменений, которые уже были начаты.

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