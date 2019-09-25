Зеленский сообщил, что пока подключение США к "нормандскому формату" не планируется

Мы будем в нормандском формате встречаться, это будут четыре лидера, четырех стран, - заявил Зеленский

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Присоединение США к "нормандскому формату" (Россия, Украина, Франция, Германия, – Ред.) в ближайшее время не планируется. Об этом в кулуарах 74-й Генеральной Ассамблеи ООН заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы будем в нормандском формате встречаться, это будут четыре лидера, четырех стран. Ждем дату. А там дальше посмотрим", — отметил он.

Напомним, что ранее Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили подготовку к встрече "Нормандской четверки".

"Владимир Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской", – говорилось в сообщении на сайте главы государства.

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Зеленский подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, когда может состояться встреча в "нормандском формате".

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

В свою очередь Пристайко также объяснил причину неподписания Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске. По его словам, украинская сторона действительно должна была ее согласовать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. Кроме того, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил определенные замечания. Министр не исключил, что в текст, который обсуждается в ТКГ, будет подправлен (что-то или добавят, или уберут).

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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