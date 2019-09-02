Зеленский созывает руководителей Рады, Кабмина и силовиков

По информации Офиса президента, встреча начнется в 12:00

/ Фото: president.gov.ua

В понедельник, 2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов. Об этом говорится на сайте главы государства.

По информации Офиса президента, встреча начнется в 12:00.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Место проведения: Офис президента Украины (ул. Банковая, 11).

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Напомним, что вчера завершился двухдневный визит в Польшу Владимира Зеленского.

В ходе визита в Варшаву украинский лидер встретился с высшими должностными лицами Польши, включая президента Анджея Дуду, председателя Совета министров РП Матеуша Моравецкого, маршалка Сената Станислава Карчевского.

Напомним, во время встречи президентов Украина подняла вопрос об открытии дополнительных пунктов пропуска пересечения границы и обмене информацией между таможнями, чтобы прекратить контрабанду. Об этом журналистам в Варшаве рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Зеленский также провел ряд двусторонних встреч, в частности с президентами Грузии, Литвы, Болгарии и Черногории, вице-президентом США и премьер-министром Бельгии.

1 сентября глава украинского государства участвовал в мемориальных мероприятиях ко Дню 80-летия с начала Второй мировой войны.

Также в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом США Майком Пенсом ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину.

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