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Зеленский созывает руководителей Рады, Кабмина и силовиков

2 сентября, 08:37

По информации Офиса президента, встреча начнется в 12:00

/ Фото: president.gov.ua

В понедельник, 2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов. Об этом говорится на сайте главы государства.

По информации Офиса президента, встреча начнется в 12:00.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Место проведения: Офис президента Украины (ул. Банковая, 11).

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Напомним, что вчера завершился двухдневный визит в Польшу Владимира Зеленского. 

В ходе визита в Варшаву украинский лидер встретился с высшими должностными лицами Польши, включая президента Анджея Дуду, председателя Совета министров РП Матеуша Моравецкого, маршалка Сената Станислава Карчевского.

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Фото: "Газпром"

Напомним, во время встречи президентов Украина подняла вопрос об открытии дополнительных пунктов пропуска пересечения границы и обмене информацией между таможнями, чтобы прекратить контрабанду. Об этом журналистам в Варшаве рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Зеленский также провел ряд двусторонних встреч, в частности с президентами Грузии, Литвы, Болгарии и Черногории, вице-президентом США и премьер-министром Бельгии.

1 сентября глава украинского государства участвовал в мемориальных мероприятиях ко Дню 80-летия с начала Второй мировой войны.

Также в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом США Майком Пенсом ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину.

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