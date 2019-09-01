80-летие Второй мировой: Зеленский участвует в мероприятиях в Польше

/ Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский участвует в памятных мероприятиях в Варшаве к 80-летию начала Второй мировой войны. На церемонии находятся 40 представителей высшего руководства мировых государств.

Мероприятие проходит на площади Юзефа Пилсудского в центре польской столицы.

Руководители государств распишутся в Книге памяти. Президент Польши Анджей Дуда, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и вице-президент США Майк Пенс выступят с речью.

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После этого состоится военная церемония и символический удар в Колокол памяти глав официальных делегаций, а также совместное возложение цветов к Могиле неизвестного солдата.

Вечером в Королевском дворце пройдет официальный обед от имени президента Польши Дуды. После чего главы делегаций прибудут в Национальную оперу, где смогут неформально пообщаться и будут присутствовать на концерте-реквиеме.

Известно, что президент РФ Владимир Путин на церемонию приглашен не был.

Напомним, мы писали, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил польский город Велюнь, который стал первой жертвой нацистской агрессии в 1939 году. Немецкий лидер принес свои извинения полякам за действия его страны, назвав их "преступлением против человечности".

Кроме этого, президент Польши Анджей Дуда напомнил России уроки Второй мировой войны. Он заявил, что никому нельзя разрешать ни в Европе, ни в мире менять границы силой, как это случилось в Украине в 2014 году.

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