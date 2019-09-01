Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

80-летие Второй мировой: Зеленский участвует в мероприятиях в Польше

1 сентября, 14:07

Церемония проходит на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве

/ Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский участвует в памятных мероприятиях в Варшаве к 80-летию начала Второй мировой войны. На церемонии находятся 40 представителей высшего руководства мировых государств.

Мероприятие проходит на площади Юзефа Пилсудского в центре польской столицы.

Руководители государств распишутся в Книге памяти. Президент Польши Анджей Дуда, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и вице-президент США Майк Пенс выступят с речью.

Реклама

После этого состоится военная церемония и символический удар в Колокол памяти глав официальных делегаций, а также совместное возложение цветов к Могиле неизвестного солдата.

Вечером в Королевском дворце пройдет официальный обед от имени президента Польши Дуды. После чего главы делегаций прибудут в Национальную оперу, где смогут неформально пообщаться и будут присутствовать на концерте-реквиеме.

В тренде
Бой с "убийцей" и зависимость от промоутера: что говорил Ломаченко после победы над Кэмпбеллом
Василий Ломаченко

Известно, что президент РФ Владимир Путин на церемонию приглашен не был.

Напомним, мы писали, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил польский город Велюнь, который стал первой жертвой нацистской агрессии в 1939 году. Немецкий лидер принес свои извинения полякам за действия его страны, назвав их "преступлением против человечности".

Кроме этого, президент Польши Анджей Дуда напомнил России уроки Второй мировой войны. Он заявил, что никому нельзя разрешать ни в Европе, ни в мире менять границы силой, как это случилось в Украине в 2014 году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Польша годовщина церемония Зеленский вторая мировая война

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко): что о ней известно
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко): что о ней известноПолитика
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентябряУкраина
1 сентября в Украине: школьные новшества и советы родителям
1 сентября в Украине: школьные новшества и советы родителямУкраина
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябре
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябреЭкономика
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика

Новости партнеров

Loading...