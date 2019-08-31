"Президенты договорились не только как политики": Пристайко о результатах визита Зеленского в Польшу

Украина подняла вопрос об открытии дополнительных пунктов пропуска пересечения границы и обмене информацией между таможнями, чтобы прекратить контрабанду. Об этом журналистам в Варшаве рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко по результатам переговоров президентов Украины и Польши.

Пристайко подчеркнул, что в ближайшее время будут назначены сопредседатели президентской координационной комиссии и новые члены межправительственной комиссии.

"Задача этих комиссий – подготовка соответствующих документов. Нас интересует открытие дополнительных пунктов пропуска. Обе стороны не устраивают очереди на границе. Также мы договаривались об обмене информацией между таможнями, чтобы прекратить контрабанду", – сказал глава МИДа, добавив, что перед тем, как Польша вступила в ЕС, между Германией и Польшей было более 50 пропускных пунктов.

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Однако, по словам министра, есть определенное количество средств, которые были выделены польской стороной и ЕС. "Мы даже эти деньги недоиспользовали, чтобы улучшить инфраструктуру (на пунктах пропусков – Авт.). То есть, нам сначала надо использовать эти средства и улучшить инфраструктуру существующих восьми пропускных пунктов. Но не забывайте, что это также работа местной власти, которая сможет обеспечить инфраструктуру для обустройства пересечения границы", – сказал Пристайко.

Что касается готовности Киева отменить мораторий на поиск и эксгумацию польских захоронений на территории Украины (который Украина ввела весной 2017 года в ответ на уничтожение памятника УПА в польских Грушовичах – Авт.), о чем Владимир Зеленский сказал на совместном брифинге с Анджеем Дудой, Вадим Пристайко подчеркнул, что мы это отмена моратория.

"Более того, мы не называем это мораторием. У нас нет в государстве моратория на эти работы. Мы это сказали президенту Дуде, это договоренность между двумя президентами, которые по окончании переговоров пожали друг другу руки и договорились не только как политики, но и как мужчины о том, что мы открываем возможность польским исследователям проводить в Украине экспедиционные работы. В свою очередь Польша… Те вопросы, которые важны для нас, в частности восстановление памятников, пострадавших в силу того, что, к сожалению, вандалы есть в обеих странах… Но эти памятники нам очень важны, и они должны быть восстановлены", – подытожил министр иностранных дел Украины.

Напомним, сегодня стартовал двухдневный визит в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня утром он уже встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой, правительственной и парламентской делегациями. Завтра украинский президент примет участие в мероприятиях посвященных 8-летию начала Второй мировой войны.

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