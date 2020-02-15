Зеленский: Я не верю в бумаги. Страны защищают армия, ядерное оружие и НАТО

Президент также рассказал, от чего зависит освобождение оккупированных территорий Украины

Фото: facebook.com/zelenskiy95

В нынешнем столетии господствует "право сильного" и никакие документы и меморандумы не защитят Украину и другие страны от агрессии. Об этом президент Украины сказал, выступая в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сейчас мы все понимаем, что, к сожалению, сильная армия или ядерное оружие, или НАТО являются защитой независимости и территориальной целостности той или иной страны. Никакие документы, никакие подписанты, никакие меморандумы не защищают. Это мы вам говорим, как украинцы, на своем примере, поэтому я не верю в какие-либо "бумаги", - сказал он, отвечая на вопрос о значении Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины, подписанного в 1994 году.

Зеленский напомнил, что мировая система безопасности не спасла Украину от российской агрессии.

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"И, честно, всем странам такое мое предложение из личного опыта – нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует, к сожалению, хотя мы с вами очень много говорим о международном праве. XXI столетие – право сильного", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский также заявил, что Россия должна захотеть отдать Украине оккупированные территории.

"Я чувствовал это, честно скажу, этого (прекращения войны на Донбассе. – Ред.) хочет Европа, но нужно, чтобы этого захотела Россия. РФ должна захотеть отдать нам нашу землю", - заявил Зеленский.

При этом Зеленский уверен, что ему удастся закончить войну на Донбассе в ближайшие годы.

Напомним, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован разработанный при участии россиян трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе. Впоследствии текст документа пропал с сайта.

Скандальный пророссийский план уже прокомментировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его мнению, возможно, речь идет об информационном вбросе.

Видео: Сегодня

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