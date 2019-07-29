Короля уволили в связи с окончанием срока полномочий пятого президента Украины

/ Фото: president.gov.ua

Зеленский уволил главу РГА в Луганской области https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-29T23:17:00+03:00 Политика Короля уволили в связи с окончанием срока полномочий пятого президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности главы Миловской районной государственной администрации Луганской области.

Указ об этом появился на сайте главы украинского государства.

"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", – говорится в сообщении.

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Напомним, Президент Владимир Зеленский уволил ряд послов Украины, в том числе главу украинской дипмиссии в США Валерия Чалого.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский снова изменил состав СНБО. В Совет Национальной безопасности и обороны он своим указом №520/2019 включил новых членов.

Кроме того, исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление на увольнение, как того требовал ранее президент Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский призвал и. о. главы ГФС Александра Власова принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен, так как эти области являются центром контрабанды на Западной Украине

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