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Зеленский в Эстонии и экстренное заседание Фонда соцстраха: топ-темы дня

26 ноября, 09:56

Украинский президент встретится с лидерами балтийского государства

Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский

Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский / Фото: Официальный сайт президента Украины

Во вторник, 26 ноября, в Украине и мире будет проходить ряд важнейших политических и экономических форумов, за которыми будет следить сайт "Сегодня".

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Эстонскую Республику . В рамках визита запланированы переговоры с президентом Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Хенни Пиллуаасом и премьером Юри Ратасом. В Таллинне главы государств примут участие в работе Цифрового форума.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и омбудсмен Людмила Денисова примут участие в Международной конференции "Обеспечение прав ребенка в условиях вооруженного конфликта", посвященной 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка.

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Конституционный суд Украины рассмотрит дело по обращению Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий нардепа .

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Зеленский в Эстонии и экстренное заседание Фонда соцстраха: топ-темы дня
Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский

Фонд соцстраха проведет экстренное внеочередное заседание правления, вызванное необходимостью внесения изменений в бюджет Фонда для восстановления выплат больничных, помощи при беременности и родах, а также на погребение .

В Малабо (Экваториальная Гвинея) пройдет V газовый саммит Форума стран-экспортеров газа.

Днем ранее сайт "Сегодня" сообщал, что курс гривни вырос до рекорда, а украинцы болеют гриппом и ОРВИ. Больше смотрите в обзорном материале за 25 ноября и видеосюжетах.

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Эстония Верховная Рада визит КСУ Владимир Зеленский лишение Фонд социального страхования Дмитрий Разумков Людмила Денисова

Источник: Сегодня

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