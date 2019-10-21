Зеленский в Японии и торги Джонсона за Brexit: топ-темы дня

Глава украинского государства примет участие в церемонии восхождения на трон императора Нарухито

Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский в Японии участвует в интронизации императора Нарухито . В программе визита – встречи с премьером Синдзо Абэ, главами обеих палат парламента, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса. Запланирован также ряд двусторонних встреч Зеленского с лидерами зарубежных стран.

Глава Госналоговой службы Украины Сергей Верланов встречается с Европейской бизнес- ассоциацией. Речь пойдет о его планах и первых шагах на должности , а также сотрудничестве Службы с бизнес-сообществом и ряд важных налоговых вопросов.

Накануне визита генсека НАТО и Североатлантического совета в Киев в Дипломатической академии Украины состоится дискуссионная панель на тему: "Украина-НАТО: что на столе переговоров?", в которой участвует вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

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В ТПП Украины бизнес-сообщество встречается с главой комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниилом Гетманцевым. Речь пойдет о законодательном пакете по налогообложению и об актуальных для бизнеса вопросах.

В тренде Пришел из бизнеса: что известно о новом губернаторе Киевской области

Британский парламент вернется к теме предстоящего выхода страны из состава ЕС, до которого остается всего 10 дней. Премьер-министр Борис Джонсон вновь попробует провести через парламент сделку с Брюсселем об условиях Brexit .

В США начнется 70-й Международный астронавтический конгресс с участием более 4 тыс. специалистов и представителей ракетно-космической отрасли. Участники мероприятия обсудят самые актуальные проблемы и перспективы развития космической отрасли. Конгресс откроет вице-президент США Майкл Пенс.

Новости "Сегодня" сообщали о взлете доллара и задержании Гладковского . Больше смотрите в видеосюжетах:

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