Brexit под угрозой: хватит ли Джонсону голосов принять новую сделку с ЕС

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Simon Dawson

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона хватает голосов в парламенте Соединенного Королевства, чтобы принять новую сделку о Brexit, условия которой на этой неделе согласовали Лондон и Брюссель.

Об этом в интервью Sky News заявил канцлер герцогства Ланкастерского – министр по особым поручениям – Майкл Гоув, который отвечает за подготовку страны к "жесткому" Brexit.

"Я уверен, что у нас есть достаточное число депутатов, которые проголосуют за сделку", — сказал он.

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Аналогичное мнение в интервью BBC выразил и министр иностранных дел Доминик Рааб.

"Сделка у него в кармане. Судя по всему, у нас есть необходимая поддержка", – отметил глава МИД, добавив, что голосование по Brexit-соглашению состоится на следующей неделе.

Напомним, что сделка об условиях сотрудничества Лондона с ЕС после выхода королевства должна была быть вынесена на рассмотрение депутатов накануне, 19 октября, но поскольку парламент принял решение об отсрочке Brexit, Джонсон перенес голосование.

Экс-министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд, которая поддержала отсрочку, выразила мнение, что премьеру следовало выставить на голосование и проект сделки.

"Я собиралась поддержать ее и я думаю, что он увидел бы, что у него есть хрупкая, но искренняя коалиция людей, которые хотят ее поддержать", — сказала она.

Напомним, что, комментируя решение парламента, Борис Джонсон заявил, что не будет вести переговоры с Евросоюзом об отсрочке Brexit.

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