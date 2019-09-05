Зеленский встретился с влиятельными американскими сенаторами: о чем шел разговор

Глава государства обсудил с Джонсоном и Мерфи поддержку Украины в сферах безопасности и энергетики

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с прибывшими с визитом в Украину сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи.

Глава государства отметил мощную поддержку Украины обеими палатами Конгресса США. Он поблагодарил сенаторов, входящих в Сенатского украинского кокуса, за их личный вклад в формирование этой поддержки, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметил Зеленский.

Он также поблагодарил американских законодателей за их активную позицию относительно необходимости предоставления Украине дальнейшей помощи в сфере безопасности, а также выразил надежду, что объемы этой помощи будут увеличиваться, сообщает Банковая.

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Глава государства отметил и последовательную политику санкций США против России, привлекая внимание к российской "паспортизации" граждан Украины в Донбассе и необходимости соответствующего реагирования.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их поставок из США. Собеседники положительно отметили подписание Меморандума между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательное противодействие проекту "Северный поток – 2" и выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против участвующих в нем компаний.

Также стороны обсудили вопрос реализации реформ в Украине. Зеленский отметил, в частности, намерен продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО, говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" сообщали, что секретарь СНБО Александр Данилюк принял Рональда Джонсона и Криса Мерфи. На переговорах поднимались темы военно-политического сотрудничества Украины со США, безопасности в Центрально-Восточном регионе, усиления санкций в отношении России и расширения комплексной поддержки Украины в сферах безопасности и обороны.

Кроме того, Данилюк оценил позицию американских партнеров Украины по остановке строительства "политического" газопровода "Северный поток – 2".

Напомним, что, кроме Данилюка, Джонсон и Мерфи встретились с генпрокурором Русланом Рябошапкой, который поделился с ними своими взглядами на антикоррупционные реформы в Украине.

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