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Зеленский записал новое видеообращение к украинцам

27 апреля, 23:29

Зеленский заявил, что никаких "решал" от него нет и не будет


Избранный президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить аферистам, которые выдают себя за "людей Зеленского".

Свое видеообращение он опубликовал в Facebook.

"Сейчас расскажу вам о такой секте под названием Мы – люди Зеленского. Сейчас такие аферисты ходят к мэрам, в облсовет, к судьям, представителям бизнеса и говорят: мы здесь все теперь решаем, все будет как мы скажем. Нам мандат дал Зеленский. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", – заявил он.

Зеленский призвал в случае встречи с такими людьми показывать им это видео, снимать их на камеру и обращаться в правоохранительные органы. 

"Никаких решал от Зеленского в Украине нет и быть не может. Будьте бдительны, не верьте аферистам в разных городах страны. Только вместе мы можем разрушить систему договорняков и коррупции", – написал новоизбранный президент.

Между тем, автографы Владимира Зеленского уже продаются в интернете – находчивые украинцы надеются заработать на подписи новоизбранного президента.


Ранее у Зеленского назвали приоритеты по перевооружению армии. В команде Зеленского намерены обеспечить прозрачность государственного оборонного заказа.

Также у Зеленского поделились планами по работе с МВФ. Миссия Фонда должна прибыть в Украину в ближайшие месяцы.

Напомним, что в день принятия Верховной Радой закона о статусе украинского языка Зеленский сменил название своей страницы в соцсети Facebook – с российского на украинское. Теперь она подписана "Володимир Зеленський", а не как прежде – "Владимир Зеленский".

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Тег видео, украинцы, аферисты, Зеленский

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