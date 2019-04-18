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Зеленский заявил, что хочет "сломать систему" и не собирается через пять лет бежать из страны

Сегодня, 22:57

Кандидат в президенты отметил, что если не справится с президенством, то уйдет

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что идет только на один 5-летний срок и одним из первых внесет закон об импичменте президента.

"Я стал популярным обеспеченным человеком благодаря этой стране, благодаря Украине. Поэтому для меня это цель, не вижу преград, приведу умных людей, не справлюсь – уйду. Поэтому иду на пять лет и предлагаю один из первых законов – закон об импичменте", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский указал, что в его команде были дискуссии по этому закону, но "нельзя пока в Украине во время первого срока президентства думать о том, что ты будешь делать дальше, через пять лет". "Работай здесь и сейчас, твори историю, делай все, что можешь", – подчеркнул он.

Также Зеленский заявил, что хочет "сломать систему" и не собирается через пять лет бежать из страны.

"Я через 5 лет никуда не убегу, потому что я хочу быть президентом достойной страны. Я хочу быть человеком, которого не догонят после 5 лет, дай бог, нормального правления, нормальной команды, уважения", - заявил он, отвечая, чем он отличается от "попередників".

Также он заявил о намерении "сломать систему". "Система – все это похоже на колоду карт крапленых, где короли и шестерки меняются местами все эти годы, а ставка очень большая, ставка страшная – человеческая жизнь", – сказал Зеленский.

"Все остальное. Что у нас с вами есть – все заводы, предприятия, извините эксперты, все реформы – это никому не надо. Это все для кого? Если еще через 5 лет уедет еще половина населения? Поэтому каждый из нас (членов команды – Ред.) – это социальная миссия, каждый из нас должен сделать все, что он может. Просто взять и выйти из зоны комфорта, как я это сделал", – заявил он.

Накануне в команде Зеленского определили внешний курс Украины. По его словам, Украина продолжит сотрудничество со Всемирным банком, МВФ и Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщалось, сегодня Зеленский представил свою команду

Напомним, Гройсман рассказал, готов ли работать с Зеленским в случае его президентства. Глава правительства призвал не спешить угадывать результат второго тура выборов.

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский подтвердил, что в случае победы на выборах ранее введенные украиноязычные квоты на телевидении останутся. В то же время он не совсем доволен, как они работают.

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Тег выборы, Зеленский, кандидат, Владимир Зеленский, реформы

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Источник:

Интерфакс-Украина

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