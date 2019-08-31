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Зеленский заявил о договоренности с Путиным о личной встрече

31 августа, 23:44

Зеленский убежден, что необходимо провести встречу в нормандском формате на высшем уровне

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках Нормандского формата.

"Это будет наша (с Путиным – ред.) в Нормандском формате личная встреча. Нашей стороной она была запланирована", - сказал Зеленский в программе "100 дней президента", показанной в субботу на одном из украинских телеканалов.

Президент подчеркнул, что только смотря друг другу в глаза и в присутствии западных лидеров "мы можем договориться и подписаться, что важнее всего".

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Ранее канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель выступила за проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным об урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом Меркель заявила во время двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита "Большой семерки"во французском городе Биарриц.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что сейчас прорабатываются возможности проведения нового саммита "Нормандской четверки". Так Песков прокомментировал предыдущее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по "нормандскому формату", сделанное также во время саммита G7.

Также сообщалось, что 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

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Путин встреча Зеленский нормандский формат

Источник: Интерфакс-Украина

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