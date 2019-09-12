Зеленский заявил о "конструктивной позиции" Нидерландов по обмену пленными

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за конструктивную позицию в вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, которое произошло 7 сентября, и готовность наказать виновных в трагедии рейса MH17.

Как сообщает пресс-служба президента, в среду после принятия верительных грамот от посла Нидерландов в Украине Йоганнеса Германна Адриануса де Мола Зеленский проинформировал его о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также о произведенном Украиной и РФ 7 сентября взаимном освобождении удерживаемых лиц.

Реклама

"Президент Украины выразил благодарность нидерландской стороне за конструктивную позицию в этом вопросе и готовность должным образом наказать виновных в том, что был сбит самолет рейса МН-17", – говорится в сообщении.

Напомним, что Нидерланды переквалифицировали статус экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха, который проходит по делу о катастрофе малайзийского Boeing, из свидетелей в подозреваемые.

В тренде Голландия перевела Цемаха в подозреваемые по делу о сбитом Boeing

Ранее сообщалось: после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Цемах был допрошен перед отправкой в Россию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама