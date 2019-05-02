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"Зря тратят время": Зеленский прокомментировал новое решение Путина по Украине

2 мая, 09:16

Зеленский предложил Кремлю список украинцев, которым скоро станет некомфортно в Украине за свои преступления

Фото: facebook.com/kvartal95
Фото: facebook.com/kvartal95.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский резко ответил на указ президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов всем жителям Украины. Соответствующее заявление распространила его пресс-служба.

Он отметил, что украинцы прекрасно знают цену российскому паспорту, и намекнул, что скоро некоторым лицам в Украине станет некомфортно и пусть их готовится принимать Россия.

"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" – в Ростове или Магадане", – заявил Зеленский.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Отметим, на решение Кремля об упрощенном предоставлении российского гражданства всем украинцам МИД Украины направил ноту протеста Москве. Киев ожидает от международных партнеров усиление санкций против кремлевского режима.

Также напомним, что 24 апреля Путин подписал подобный указ в отношении жителей ОРДЛО. На следующий день, 25 апреля, состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

Отметим, что в России уже открылись центры для выдачи паспортов гражданам т.н. "ЛНР" и "ДНР", однако украинцы, которые получат эти документы, могут быть лишены гражданства Украины.

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Тег Россия, Путин, Зеленский, гражданство, паспорта

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Источник:

Интерфакс-Украина

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