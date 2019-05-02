"Паспортная агрессия" РФ: МИД Украины посылает ноту протеста

Украина ожидает от международных партнеров усиления санкций против Кремля

Фото: Телеграф.

Министерство иностранных дел Украины осудило указ президента России Владимира Путина о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины и требует от РФ безотлагательно отменить все противоправные решения о паспортизации граждан Украины. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной шаг кремлевского режима по расширению категорий граждан Украины, которым может быть предоставлено российское гражданство в упрощенном порядке. Это является еще одним фактом грубого нарушения со стороны Российской Федерации норм международного права и государственного суверенитета Украины", – говорится в заявлении.

В МИД добавили, что указ Путина №187 "Относительно отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" является юридически ничтожным и не будет признан украинской стороной.

"Особенно циничным является задекларированная цель принятых российской стороной решений – "защита прав и свобод человека и гражданина", поскольку права и свободы граждан Украины начали грубо нарушаться с началом российской вооруженной агрессии и оккупации Российской Федерацией части суверенной территории Украины – Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", – отмечается в заявлении.

Кроме того, украинский МИД категорически требует от российской стороны отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия. Также украинская сторона продолжит активную работу с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на кремлевский режим. Зарубежным дипломатическим учреждениям Украины поручено безотлагательно информировать иностранные столицы о "паспортной агрессии" Российской Федерации.

"Ожидаем от наших международных партнеров усиление санкций против кремлевского режима", – сообщили в МИД.

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации вместе с образцом заявления о просьбе предоставить гражданство.

Напомним, что в России уже открылись центры для выдачи паспортов гражданам т.н. "ЛНР" и "ДНР", однако украинцы, которые получат эти документы, могут быть лишены гражданства Украины.

В то же время в Кремле объяснили причину паспортизации ОРДЛО.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством. 25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

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