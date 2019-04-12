18 змей в ресторане на набережной Днепра поймали спасатели

Пресмыкающихся вывезли за пределы города

dp.dsns.gov.ua.

Сегодня, 12 апреля, спасатели Днепра получили вызов о большом скоплении гадов на территории одного из ресторанов на Сичеславской Набережной. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей к месту вызова личным составом проведено тщательное обследование прилегающей территории ресторана.

Фото: dp.dsns.gov.ua

С помощью специального инструмента для отлова змей специалисты ГСЧС выловили 18 пресмыкающихся. Змей вывезли за пределы города.

Напомним, четырехметровый питон прервал службу в индийском храме. Верующие перепугались, но смогли вызвать спасателей. На место прибыли представители пожарной службы. Именно они и поймали нарушителя спокойствия.

А во Львовской области на мужчину напала змея. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того, как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.

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