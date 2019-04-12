18 змей в ресторане на набережной Днепра поймали спасатели
Пресмыкающихся вывезли за пределы города
Сегодня, 12 апреля, спасатели Днепра получили вызов о большом скоплении гадов на территории одного из ресторанов на Сичеславской Набережной. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
По прибытию спасателей к месту вызова личным составом проведено тщательное обследование прилегающей территории ресторана.
Фото: dp.dsns.gov.ua
С помощью специального инструмента для отлова змей специалисты ГСЧС выловили 18 пресмыкающихся. Змей вывезли за пределы города.
Напомним, четырехметровый питон прервал службу в индийском храме. Верующие перепугались, но смогли вызвать спасателей. На место прибыли представители пожарной службы. Именно они и поймали нарушителя спокойствия.
А во Львовской области на мужчину напала змея. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того, как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " 18 змей в ресторане на набережной Днепра поймали спасатели". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киевской области спасли мужчину, который застрял на дереве
Мужчина травмировался, когда обрезал деревья
В ГСЧС предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
Опасность схода лавин сохраняется в горных районах Ивано-Франковской и Закарпатской областей