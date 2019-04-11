В Чернигове из охваченной огнем квартиры спасли кошку
Пламя вспыхнуло в квартире многоэтажки
В Чернигове из охваченной пламенем квартиры спасатели вынесли кошку. Пожар произошел на пятом этаже многоэтажного дома в одном из спальных районов города.
Как выяснилось, тогда в квартире находилась только девятилетняя девочка, которая игралась на балконе со спичками. Увидев огонь, ребенок выбежал из квартиры, а вот пушистая кошка Муся осталась в опасности. Когда на место на место прибыли спасатели, пламя охватило балкон, а квартиру и подъезд затянуло едким дымом. Огонь удалось потушить, а спасенную Мусю передали перепуганной маленькой хозяйке.
Ранее мы писали о том, что за минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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