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В Чернигове из охваченной огнем квартиры спасли кошку

Сегодня, 15:22

Пламя вспыхнуло в квартире многоэтажки


В Чернигове из охваченной пламенем квартиры спасатели вынесли кошку. Пожар произошел на пятом этаже многоэтажного дома в одном из спальных районов города.

Как выяснилось, тогда в квартире находилась только девятилетняя девочка, которая игралась на балконе со спичками. Увидев огонь, ребенок выбежал из квартиры, а вот пушистая кошка Муся осталась в опасности. Когда на место на место прибыли спасатели, пламя охватило балкон, а квартиру и подъезд затянуло едким дымом. Огонь удалось потушить, а спасенную Мусю передали перепуганной маленькой хозяйке.

Ранее мы писали о том, что за минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяГлавной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, кошка, Чернигов, спасение, ГСЧС

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