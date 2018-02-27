Боевика из группировки "Восток" задержали в Днепропетровской области

Сегодня, 10:58

Мужчина рассказал, почему оставил ряды противника

Фото: AFP
Фото: AFP

Боевика группировки "Восток" так называемой "ДНР" задержали в Днепропетровской области. Об этом сообщает СБУ.

По данным ведомства, мужчина вступил в ряды противника весной 2015, после чего дежурил на незаконных "блокпостах" боевиков.

"Уже в июне того же года мужчина разочаровался в "идеалах молодой республики" и оставил боевиков. Долгое время он скрывался у родственников на территории Покровского района Днепропетровской области, где и был задержан оперативниками спецслужбы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Ранее в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора "МГБ ЛНР" при попытке пересечения им контрольно-пропускного пункта въезда-выезда на линии разграничения сторон.

"Правоохранители установили, что уроженец Луганска, проживающий на подконтрольной Украине территории, собирал информацию для так называемых "спецслужб ЛНР". За денежное вознаграждение он передавал боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Луганской области", – сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Кроме того, в Донецкой области осудили женщину-информатора боевиков. По данным ведомства, жительница Волновахского района начала активно сотрудничать с противником в 2015 году.
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"Сегодня"

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