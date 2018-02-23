Боевиков с Донбасса экстренно перебрасывают в Сирию

Сегодня, 10:57

На оккупированных территориях формируют два батальона

Фото: AFP
Фото: AFP

Командование формирований т.н. "Л/ДНР" получило приказ о срочном формировании двух батальонов по 500 человек каждый для участия в вооруженном конфликте в Сирии. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

По данным ИС, батальоны предписано комплектовать исключительно из числа местных боевиков, не включая в них российских наемников.

"Среди командования боевиков распространяется информация о том, что данный приказ вызван большими потерями российских ЧВК в Сирии в последнее время. Также командование обоих "армейских корпусов" высказывает критические замечания к данному приказу, указывая на проблему хронической неукомплектованности личным составом частей и подразделений "ДНР" и "ЛНР", – констатируют эксперты.

Ранее сообщалось, что потери ЧВК "Вагнер" в Сирии в результате удара международной коалиции во главе с США составили от 215 до более 600 человек убитыми, кроме того, в Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками. 

Также сообщалось, эксперты уверены, что президент РФ Владимир Путин знал о возможных последствиях атаки на позиции с американскими военными, но умышленно послал наемников на смерть, преследуя свои цели.
Сирия, Донбасс, боевики, ДНР, ЛНР
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"Сегодня"

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