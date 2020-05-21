Ботсад в Днепре показали с высоты птичьего полета: красивое видео

В Днепре, который понемногу выходит из карантина, есть большой ботсад. Как выглядит Ботанический сад Днепропетровского национального университета с высоты птичьего полета – смотрите на видео.

Этот ботсад – одна из достопримечательностей города, которую открыли еще в 1931 году. Здесь можно увидеть около 3,5 тысяч видов растений. А в оранжерее сада растут около 2 тысяч тропических и субтропических растений.

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Ранее мы рассказывали, что в столичном ботаническом саду имени Фомина (станция метро "Университет") снова зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона.

Также отметим, что в Великобритании ботанический сад города Кембридж работает и в условиях карантина. Сотрудники ботсада начали проводить онлайн-экскурсии. Они берут камеру, включают интернет-трансляцию и гуляют по территории. За кадром рассказывают о растениях, которые показывают. Зрители могут задавать вопросы в режиме реального времени. Большой минус таких экскурсий – интернет не передает запахов. Поэтому экскурсоводы стараются описывать их своими словами.

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