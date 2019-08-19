Бригада из Днепропетровской области выехала на учения в Германию

93-я бригада "Холодный яр" провела учения на полигоне в Германии / Фото: Facebook

Бойцы Вооруженных сил Украины из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр", которая дислоцируется в поселке Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области, провела учения в Германии.

Маневры проходили в городе Хоэнфельс, на базе многонационального межвидового центра по подготовке седьмой армии Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе.

"Механизированная рота из состава 93-й бригады "Холодный яр" проходит активную фазу многонациональных учений Combined Resolve на базе многонационального межвидового центра при поддержке боеготовности "Хоенфельс" в Германии", — сообщили в пресс-службе 93-й отдельной механизированной бригады.

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В ходе маневров украинские военные "уничтожили" или же заставили отступить разведывательно-диверсионные группы, а также дозорные подразделения условного противника.

"В течение первого дня активных тренировок рота осуществляла передислокацию определенными маршрутами и "зачистку" определенных районов от сил "противника", — отметили в пресс-службе механизированной бригады.

Заданием на следующем этапе учений было занятие обороны: рота замаскировала военную технику и выставила наблюдательные посты, чтобы не допустить проникновения врага в лагерь.

"Холодноярцы" готовы к дальнейшим действиям днем и ночью", — подчеркнули в пресс-службе 93-й отдельной механизированной бригады.

Отметим, что оценивают подготовку военных согласно натовским стандартам.

Напомним, ранее войска, привлеченные к проведению операции Объединенных сил на Донбассе провели масштабные учения органов военного управления с применением авиации, танков, катеров, саперов и других видов войск.

Кроме этого, в прошлом месяце в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых принимала участие и Украина.

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