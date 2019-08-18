Бойцы на фронте тестируют новые мобильные домики

Отсутствие брони, зависимость от электричества и несовершенство конструкций. Бойцы на фронте тестируют новые жилые модули. И уже есть много замечаний. На передовую доставили два мобильных дома, которые будут проверять полгода.

Четыре спальных места, душевая, туалет. Даже кондиционер. О таких условиях бойцы на фронте даже не мечтали. Но это только внутри.

Снаружи этот армейский модульный дом не имеет брони. Он покрыт обычным металлопрофилем с полмиллиметра толщиной. Такой не спасет от попадания даже автоматной пули.

Поэтому этот дом установили на второй линии обороны под открытым небом. Чтобы протестировать.

"Посмотреть, как он будет при различных погодных условиях. Что с ним будет через полгода. Когда наступят холода. Будет зима", – говорит Татьяна Зема, пресс-офицер отдельной механизированной бригады

Такой же дом отвезли на передовую и закопали в землю.

"Вырыли яму 4 на 5 метров, чтобы поместить этот контейнер. Затем его положили на бревна. Сделали три наката бревен с пленкой и землей, чтобы его не пробил, не дай Бог, какой-нибудь снаряд", – говорит одни из бойцов.

Игорь две недели живет здесь и уже нашел недостатки в конструкции.

"Вечером кровати слишком скрипят, чтобы залезть на нее, здесь такая лестница специальная - придумали неплохо. Но крепления все равно слабоваты. Они прикрепили его к стене. А оно отходит и шатается", – отмечает он.

Хотя дом и под землей, но окнами все равно бойцы пользуются.

"Это окно, чтобы больше воздуха свежего сюда заходило. Потому что вентиляции у этого модульного комплекса нет вообще. Она не продумана", – продолжает Игорь.

Но главная проблема может настигнуть бойцов в этом доме зимой. Потому что он оборудован только электрическим обогревателем.

"Обогревается электрическим, но в наших условиях – пойдет обстрел – перебило электричество – сидим в холоде и без света, а если устанавливать буржуйку, то под нее надо стены обшивать негорючей минеральной ватой специальной и делать дымоход, вырезать этот дымоход, обшивать его, чтобы этот модульный корпус не воспламенился", – говорит боец.

Влад на войне уже третий год. Все это время живет в блиндажах. Говорит – переезжать в такой дом, даже закопанный в землю, – не собирается. В обычной землянке чувствует себя безопаснее.

"Если сравнивать – то здесь (в блиндаже. – Ред.) намного лучше и намного безопаснее. При попадании блиндаж может за счет своих конструкций выдержать какой-то определенный удар, а модуль, к сожалению, не способен на это", – делится он.

Первое впечатление бойцов – дома не приспособлены к фронтовым условиям.

"Лучше бы эти модули использовали где-то для проживания, когда выводят боевые бригады", – говорят они.

Дома на фронте будут тестировать полгода. После этого отчет направят в Министерство обороны. А там уже будут решать – где именно целесообразнее использовать такие конструкции.

Напомним, что на презентации новых мобильных домиков присутствовал и президент Владимир Зеленский. Он напомнил, как посещал Станицу Луганскую и видел не очень хорошие условия, в которых находятся украинские военные на линии разграничения. В связи с этим было поручение улучшить их бытовые условия.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский недавно дал поручение, что с 2020 года стандарты НАТО должны внедряться в ВСУ. Глава государства настаивает, чтобы реформы армии были не имитацией, а реальными.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама