Черные лесорубы стремительно уничтожают леса Днепропетровщины (видео)

С начала года вырубщики нанесли области ущерб больше, чем на 300 тысяч гривен

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Черные лесорубы уничтожают леса Украины. Лишь на Днепропетровщине с начала года правоохранители открыли более двух сотен производств по поводу незаконной вырубки леса.

Ветви и пеньки – признаки того, что тут орудовали так называемые "черные" лесорубы. Спилили почти триста акаций. Это 300 тысяч гривен ущерба лесхозу.

"Выбрасывают в лес людей с бензопилами. Они спиливают деревья. А затем заезжает "Газель" у них нет орудий спиливания, ничего. Говорят, мы ехали, лежало, мы погрузили. Вот такая история" – рассказывает Николай Явтушенко, лесничий Куриловского лесничества.

Чтобы лес восстановился после такой вырубки необходимо не менее 40 лет.

Древесину продают местным как дрова. Если лесорубов на этом поймают, могут приговорить к семи годам лишения свободы.

"С начала года полицией Днепропетровской области открыто 237 уголовных производств. Уже 16 материалов направлено с обвинительным актом в суд" – сообщает Анна Старчевская, спикер Нацполиции в Днепропетровской области.

Львиная доля насаждений Днепропетровщины – это бывшие колхозные леса и полезащитные лесополосы. Они ничейные, поэтому и привлекают черных лесорубов. Если их истребят, область накроют ураганы.

"Верхний слой почвы поднимается, переносится, это может привести к уничтожению посевов. Это негативно и для человека. Такое явление – небольшого уровня ураган" – объясняет Алексей Ангурец, эколог.

Чтобы защитить леса на Днепропетровщине и по всей Украине – необходимо больше заповедников, – считает эколог. Их и будут охранять тщательнее, и наказание за вырубку лесов в них- вдвое строже.

Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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