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"Черным риелторам" в Днепре вынесли приговор за убийства девяти человек

8 января, 13:44

Главарем банды оказался бывший следователь милиции

/ Фото: Pixabay

В Днепре суд вынес приговор семи "черным риелторам", которые действовали в городе на протяжении 2008-2011 годов.

Как сообщается в реестре судебных решений, лидером банды оказался бывший следователь милиции Валерий Копытец, который на момент совершения преступлений работал адвокатом.

Он подбирал потенциальных "клиентов" из числа старых или одиноких людей, которые злоупотребляли спиртным, искал покупателей на квартиры и распределял доходы между членами организации.

Остальные занимались сбором информации, обеспечивали транспорт, совершали убийства (на сленге бандитов это называлось "отвезти на Полтаву"), заметали следы, выступали в роли подставных покупателей и продавцов.

Следствие установило, что члены банды знакомились с жертвой, предлагали ей уход, приносили еду и спиртное, втирались в доверие, убеждали выдавать доверенность на продажу квартиры или подделывали ее. После продажи недвижимости, человека убивали и закапывали возле дороги "Полтава – Шульговка".

В приговоре идет речь о 10 преступлениях, 9 из которых завершились убийством.

По решению суда четыре человека, включая Копытца, были приговорены к пожизненному заключению. Женщину из агентства недвижимости, которая сотрудничала с убийцами, приговорили к семи годам лишения свободы, из которых шесть лет по "закону Савченко" она уже отсидела, так как в 2011-2013 годах находилась в СИЗО.

Еще двое мужчин получили 5,5 и 5 лет лишения свободы и свой срок уже отбыли. Свою вину на суде признал только один человек (получивший наименьший срок), который собирал информацию о владельцах и занимался документами.

Ранее в Бердянске Запорожской области сотрудники СБУ задержали членов группировки "черных риелтеров", которые угрозами и насилием отбирали жилье у местных жителей.

А в Харькове раскрыли схему, благодаря которой злоумышленники наживались на чужой недвижимости: подбирая квартиры умерших владельцев, дельцы подделывали доверенности на распоряжение имуществом и договоры купли-продажи от их имени, а затем нанимали за деньги людей, которые изображали из себя владельцев квартир, продавая, таким образом, жилье.

Также мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья.

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Источник: Сегодня

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