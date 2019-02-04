В Кропивницком районе от гриппа умер еще один человек
Всего в больницу обратилось около четырех тысяч человек
В Кировоградской области зарегистрировали еще один летальный случай от осложнения гриппа, сообщает лабораторный центр области. Вирусологи подтвердили, что это вирус гриппа типа А (H3N2) Сингапур. Это второй летальный случай в регионе.
С начала эпидсезона в области зарегистрировано 27 случаев гриппа, вызванных данным вирусом гриппа. Все заболевшие не были привиты против гриппа.
Всего за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратился 151 жителей области, из них 64,3% дети. 263 человека госпитализировали.
"Надежной защитой от гриппа является своевременная иммунизация сезонными противогриппозной вакцины. В Кировоградской области с начала эпидсезона против гриппа вакцинировано 4062 человека, из них 24,6% детского населения", – пишут в сообщении.
Напомним, в Киеве с начала года от гриппа умерло три человека. Среди погибших – врач, который поздно обратился за помощью.
Кроме этого, в Запорожье назвали вирус гриппа, который стал причиной смерти маленького ребенка– летальный исход вызвал так называемый "свиной грипп" А (H3N2). Как выяснили врачи, родители младенца не обращались за медицинской помощью, поскольку не заметили его болезни. По их словам, смерти накануне ребенок вечером выглядел абсолютно здоровым, не имел признаков ОРВИ или гриппа, но утром был найден мертвым.
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