Чудом выжили. В каком состоянии раненые в жуткой стрельбе в Днепре (видео)

С самыми тяжелыми ранениями в медучреждение поступила девушка по имени Жанна. Медики делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь

В Днепре спасают раненых в результате жуткой стрельбы. Фото: коллаж "Сегодня"

Четверо раненых в результате стрельбы в Днепре сейчас находятся в больнице им. Мечникова – им провели операции. Еще одного пострадавшего госпитализировали в больницу №16.

Об этом сообщил главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко.

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В каком состоянии пострадавшие?

Потерпевших оперировали с 7-ми утра. Сейчас в больнице им. Мечникова четверо раненых. Самый тяжелый пациент – Игорь. Парень получил несколько тяжелых ранений и находится в реанимации.

22-летний Владислав поступил с переломом бедра. Врачи достали из ноги раненого пулю. По словам медиков, парня спасло чудо, потому что она не зацепила бедренную артерию.

Третий пациент получил ранение средней тяжести.

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Также с тяжелыми ранениями в больницу поступила девушка по имени Жанна. Она потеряла много крови и находится в крайне тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

Еще один раненый находится в больнице №16.

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Подробности ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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