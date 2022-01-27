Днепровского стрелка уже допросили. Он рассказал, как убивал сослуживцев – видео

Солдата-срочника, который открыл огонь по сослуживцах в Днепре и убил пятерых человек, допросили правоохранители. Парень рассказал подробности трагедии.
Видео журналистам "Сегодня" предоставили источники в полиции.
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Подробности ЧП
- Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
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