Коронавирус в Днепре: больная женщина заразила десятки людей

В Днепре растет число инфицированных коронавирусом COVID-19 – только за последние сутки в городе инфекцию подтвердили у 35 человек. Всех их, вероятно, заразила одна женщина, сообщили в департаменте здравоохранения местного горсовета.

Выяснилось, что зараженной – 63 года. В 21-ю больницу ее госпитализировали 3 мая, а сейчас женщина находится в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что она контактировала с 35 людьми, у которых подтвердили COVID-19. Возраст "новых" зараженных – от 21 до 83 лет.

В департаменте отметили, что пациентка контактировала со своим 37-летним сыном, у которого коронавирус подтвердили еще 1 мая. Его контакты сейчас тоже выясняют.

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Отметим, что в Днепре с начала эпидемии подтвердили 187 случаев заражения COVID-19. Вылечить удалось 39 человек, а вот одного больного не спасли – он умер.

Ранее мы сообщали, что в Днепре ослабят карантин и частично восстановят работу общественного транспорта. Весь электротранспорт и 39 автобусных маршрутов города будут курсировать с 12 мая.

Также напомним, что в Днепре дома, где живут госпитализированные с подозрением на COVID-19, пометили соответствующими объявлениями.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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