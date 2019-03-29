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Дерзкое ограбление в Днепропетровской области: жертвой разбойников стала пенсионерка

Сегодня, 11:11

Преступникам грозит от семи до 12 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.
Дерзкое ограбление в Днепропетровской области: жертвой разбойников стала пенсионерка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ddb/7f7/5c9ddb7f76865.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ddb/7f7/5c9ddb7f76865.jpg Днепр Преступникам грозит от семи до 12 лет лишения свободы

В Покрове правоохранители задержали 35-летнего мужчину и 14-летнего подростка, которые жестоко избили 80-летнюю женщину и ограбили ее. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Как выяснилось, ночью 28 марта мужчины зашли во двор потерпевшей. На лай собак старушка вышла во двор, но увидев посторонних мужчин, закрыла дверь. Один из нападающих вырвал дверь и напал на бабушку с кулаками. После этого он накинул старушке на голову простыню, и начал ее бить металлическими гантелями начал наносить удары. Его напарник в это время похитил плазменный телевизор и мобильный телефон.

После звонка пострадавшей женщины правоохранители начали поиски преступников и обнаружили их на автомобиле "ВАЗ" возле одного из ломбардов. Все похищенные вещи были в автомобиле.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения", – рассказали в полиции и отметили, что задержанным грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее под Запорожьем полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.

А в Харьковской области полиция расследует убийство пожилой женщины, совершенное во время разбойного нападения.

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Тег разбой, ограбление, избиение, задержание, пенсионерка, Днепропетровская область

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