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В Харьковской области во время разбоя убили 94-летнюю женщину

Сегодня, 16:44

Полиция начала расследование убийства и разбойного нападения

В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве
В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве. Фото: Нацполиция
В Харьковской области во время разбоя убили 94-летнюю женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg Харьков Полиция начала расследование убийства и разбойного нападения

В Харьковской области полиция расследует убийство пожилой женщины, совершенное во время разбойного нападения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла в селе Цуповка Дергачевского района – 23 марта в одном из домов было найдено тело 94-летней женщины.

По словам 68-летней харьковчанки, она приехала к своей материи нашла ее тело с ранениями головы на полу одной из комнат. По ее словам, в последний раз мать выходила на связь 22 марта.

В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что обстановка в комнатах нарушена, а в зале и спальне электричество осталось включенным.

Были открыты уголовные производства по статьям "разбой" и "умышленное убийство". Сейчас полицейские предпринимают меры по установлению и задержанию причастных к этим преступлениям, за которые им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

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Тег разбой, убийство, харьковская область, Разбойное нападение

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