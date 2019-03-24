В Харьковской области во время разбоя убили 94-летнюю женщину
Полиция начала расследование убийства и разбойного нападения
В Харьковской области полиция расследует убийство пожилой женщины, совершенное во время разбойного нападения.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла в селе Цуповка Дергачевского района – 23 марта в одном из домов было найдено тело 94-летней женщины.
По словам 68-летней харьковчанки, она приехала к своей материи нашла ее тело с ранениями головы на полу одной из комнат. По ее словам, в последний раз мать выходила на связь 22 марта.
В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что обстановка в комнатах нарушена, а в зале и спальне электричество осталось включенным.
Были открыты уголовные производства по статьям "разбой" и "умышленное убийство". Сейчас полицейские предпринимают меры по установлению и задержанию причастных к этим преступлениям, за которые им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.
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