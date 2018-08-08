Директор предприятия "заработал" на дорогах 1 млн грн

Сегодня, 21:22

Используя служебное положение, бизнесмен внес в официальные документы недостоверные сведения насчет объема работ

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепропетровской области директора одного из предприятий-подрядчиков, занимающихся ремонтом дорог в поселках Царичанка и Преображенка, подозревают в присвоении бюджетных денег в размере 1 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Расследование установило, что директор предприятия, используя служебное положение, внес в официальные документы недостоверные сведения насчет объема работ, которые фактически не выполнялись", — рассказывают в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, мошенники используют изощренные схемы обмана при аренде жильяЭксперты говорят, что заниженная цена — верный признак мошенничества. Самой же распространенной схемой, по словам эксперта в сфере недвижимости Сергея Костецкого, остается "переаренда", когда мошенник снимает квартиру у хозяина на несколько дней, а потом сдает ее другому человеку, например на месяц.

Также читайте, как украинцев обманывают при аренде техники.
мошенничество, мошенник, растраты

Вы сейчас просматриваете новость "Директор предприятия "заработал" на дорогах 1 млн грн". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Криптовалюта

Джеймс Даймон. Фото: Steve Jurvetson / Flickr / Wikipedia

"Биткоин потерпит крах": глава JPMorgan назвал криптовалюту мошенничеством

Сегодня, 16:24

Джеймса Даймона смущает невозможность регулировать крипто-рынок

Запорожье

Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Запорожье десятки людей стали жертвами "оконного" мошенника

2 Августа, 12:26

Добычей злоумышленника стало около 200 тысяч гривен
Загрузка...

Происшествия

Организатора фальшивых обменников посадили на 9 лет

В Киеве мошенника, который обманул людей на 165 тысяч долларов США, посадили на 9 лет

1 Августа, 15:05

Преступник организовал "пункты обмена", из которых сбегал с чужими деньгами

Украина

Аферы на отдыхе: 6 самых распространенных ловушек и как в них не попасть

29 Июля, 03:00

Избегайте фирм-однодневок и "бомбил" на вокзалах
Загрузка...