Директор предприятия "заработал" на дорогах 1 млн грн

В Днепропетровской области директора одного из предприятий-подрядчиков, занимающихся ремонтом дорог в поселках Царичанка и Преображенка, подозревают в присвоении бюджетных денег в размере 1 млн грн.

"Расследование установило, что директор предприятия, используя служебное положение, внес в официальные документы недостоверные сведения насчет объема работ, которые фактически не выполнялись", — рассказывают в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, мошенники используют изощренные схемы обмана при аренде жилья. Эксперты говорят, что заниженная цена — верный признак мошенничества. Самой же распространенной схемой, по словам эксперта в сфере недвижимости Сергея Костецкого, остается "переаренда", когда мошенник снимает квартиру у хозяина на несколько дней, а потом сдает ее другому человеку, например на месяц.

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