В Запорожье десятки людей стали жертвами "оконного" мошенника
Добычей злоумышленника стало около 200 тысяч гривен
В Запорожье суд вынес приговор мошеннику, который обманул 34 жителей города, заказавших у него установку пластиковых окон на сумму в 200 тысяч гривен. На уловку афериста попадались 34 человека, которые поверили обещаниям крупной скидки при условии 100% предоплаты.
"С целью выполнения условий договора некоторые пострадавшие были вынуждены обратиться к банковским учреждениям с целью получить целевой кредит на закупку металлопластиковых окон или строительных материалов", – говорится в решении Ленинского райсуда.
В ходе рассмотрения дела мошенник свою вину признал, но решил обжаловать приговор к двум годам тюрьмы с испытательным сроком в один год.
Апелляционный суд Запорожской области оставил приговор без изменений, и он вступил в силу. Также в приговоре говорится о решении взыскать с осужденного в пользу потерпевших 200 тысяч гривен.
Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались с мошенническими схемами, в которых людям предлагают бесплатный бензин, обслуживание компьютеров и несуществующую мебель.
Также мы писали об уловках аферистов, которые пытаются "заработать" на украинцах во время летнего отдыха. Мошенники продают липовые путевки, открывают туристические фирмы-однодневки, ставят вип-тарифы на такси и сдают в аренду несуществующие квартиры.
Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье десятки людей стали жертвами "оконного" мошенника". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"