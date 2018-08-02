В Запорожье десятки людей стали жертвами "оконного" мошенника

Сегодня, 12:26

Добычей злоумышленника стало около 200 тысяч гривен

Фото: Александр Яремчук, &quot;Сегодня&quot;
Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Запорожье суд вынес приговор мошеннику, который обманул 34 жителей города, заказавших у него установку пластиковых окон на сумму в 200 тысяч гривен. На уловку афериста попадались 34 человека, которые поверили обещаниям крупной скидки при условии 100% предоплаты.

"С целью выполнения условий договора некоторые пострадавшие были вынуждены обратиться к банковским учреждениям с целью получить целевой кредит на закупку металлопластиковых окон или строительных материалов", – говорится в решении Ленинского райсуда.

В ходе рассмотрения дела мошенник свою вину признал, но решил обжаловать приговор к двум годам тюрьмы с испытательным сроком в один год.

Апелляционный суд Запорожской области оставил приговор без изменений, и он вступил в силу. Также в приговоре говорится о решении взыскать с осужденного в пользу потерпевших 200 тысяч гривен.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались с мошенническими схемами, в которых людям предлагают бесплатный бензин, обслуживание компьютеров и несуществующую мебель.

Также мы писали об уловках аферистов, которые пытаются "заработать" на украинцах во время летнего отдыха. Мошенники продают липовые путевки, открывают туристические фирмы-однодневки, ставят вип-тарифы на такси и сдают в аренду несуществующие квартиры.
Запорожье, приговор, мошенник, аферист

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"Сегодня"

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