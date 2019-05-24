Днепропетровские копы задержали пьяного водителя, устроившего стрельбу во время езды

Мужчине грозит штраф в более чем 10 тысяч гривен

В Пятихатках задержали пьяного водителя, который устроил стрельбу во время езды по улицам. Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который в пьяном виде ездил по улицам Пятихаток и пугал людей стрельбой из пистолета.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 23 мая. Дебошира задержали сотрудники группы оперативного реагирования, которые выехали на место происшествия.

Нарушителем оказался 31-летний житель поселка. Также полицейские изъяли из автомобиля стартовый пистолет Blow Magnum калибра 9 мм. Поскольку обошлось без пострадавших, на злоумышленника был составлен административный протокол по статье "управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".

Нарушителю грозит штраф в размере 10 200 гривен и лишение права на управление автомобилем на срок в один год.

Напомним, недавно в Днепре произошла ночная стрельба — гражданин взял человека в заложники и грозился всех перестрелять.

Также мы сообщали о том, что в Днепре полицейские применили табельное оружие, когда гнались за нарушителями порядка.

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