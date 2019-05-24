Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Днепропетровские копы задержали пьяного водителя, устроившего стрельбу во время езды

24 мая, 14:51

Мужчине грозит штраф в более чем 10 тысяч гривен

В Пятихатках задержали пьяного водителя, который устроил стрельбу во время езды по улицам
В Пятихатках задержали пьяного водителя, который устроил стрельбу во время езды по улицам. Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который в пьяном виде ездил по улицам Пятихаток и пугал людей стрельбой из пистолета.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 23 мая. Дебошира задержали сотрудники группы оперативного реагирования, которые выехали на место происшествия.

Нарушителем оказался 31-летний житель поселка. Также полицейские изъяли из автомобиля стартовый пистолет Blow Magnum калибра 9 мм. Поскольку обошлось без пострадавших, на злоумышленника был составлен административный протокол по статье "управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".

Нарушителю грозит штраф в размере 10 200 гривен и лишение права на управление автомобилем на срок в один год.

Напомним, недавно в Днепре произошла ночная стрельба — гражданин взял человека в заложники и грозился всех перестрелять.

Также мы сообщали о том, что в Днепре полицейские применили табельное оружие, когда гнались за нарушителями порядка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег стрельба, пистолет, Днепропетровская область, пьяный водитель

Вы сейчас просматриваете новость " Днепропетровские копы задержали пьяного водителя, устроившего стрельбу во время езды". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попал в ДТП, бросил машину и заявил об угоне: в Днепре копы задержали горе-водителя

21 мая, 16:01

На владельца автомобиля составили пять админматериалов

Ранение девочки в Кривом Роге: мужчина случайно попал в голову ребенка

20 мая, 17:33

Ранения получила 10-летняя девочка

Был одиночкой и любил груши. Факты о жизни волка Васи

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Зеленский отказался вносить законопроекты в нынешнюю Раду

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Как бег влияет на мужские гормоны?

Как воспитать сына мужчиной? 12 правил

7 удивительных свойств красного перца, о которых вы не знали

На Донбассе ликвидирована крупная банда боевиков "ЛНР"

Разрушение Керченского моста: на Западе описали опасный сценарий

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Дважды несостоявшийся депутат. 7 фактов об Андрее Богдане

Портнов подал первый иск против Порошенко

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь