Стрельба в Днепре: появились подробности о захвате заложников и угрозе "всех перестрелять"

В Днепре агрессивный стрелок угрожал убить всех, кто к нему приблизится

В Днепре рассказали подробности ночной стрельбы. Фото: Информатор

Стрельба в Днепре: появились подробности о захвате заложников и угрозе "всех перестрелять" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/980/411/5c698041102b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/980/411/5c698041102b5.jpg 2019-02-17T17:54:20+02:00 Днепр В Днепре агрессивный стрелок угрожал убить всех, кто к нему приблизится

Во время инцидента со стрельбой в Днепре, который произошел в ночь на 17 февраля, агрессивный мужчина из окна второго этажа выстрелил в таксиста, а потом захватил заложницу и угрожал "перестрелять всех", кто к нему приблизится.

Пострадавшего оперативно доставили в областную больницу имени Мечникова, где ему сделали операцию, сообщает "Информатор".

На место происшествия прибыло пять экипажей патрульной полиции, а также бойцы полицейского спецназа и следственно-оперативная группа. Подозреваемый разговаривал с копами через окно.

После прибытия силовиков мужчина громко матерился, заявляя, что ему "не жаль отсидеть 15-20 лет, но всех перестрелять". Также он заявлял, что вызвал на дом девушку легкого поведения и выпускать ее не собирается.

К счастью, примерно через полчаса девушка сама вышла из дома, где ее встретили патрульные. Она не стала ничего комментировать и копы доставили ее в райотдел для выяснения обстоятельств.

Тем временем, преступник продолжал кричать на полицейских через окно, однако в конце концов попытался выйти из дома с оружием и был задержан. В квартире злоумышленника провели обыск, во время которого обнаружили травматический пистолет и охотничье ружье.

Напомним, ранее в полиции Киева сообщили подробности ЧП, которое произошло недалеко от станции метро "Васильковская", когда водитель автомобиля Nissan был заблокирован на улице Васильковской черным BMW на иностранных номерах. По словам пострадавшего, из машины выскочили трое в масках и, угрожая оружием, со стрельбой отобрали у него сумку с деньгами, где было 40 тысяч долларов и 130 тысяч гривен.

Ранее на бульваре Леси Украинки возле ресторана произошла стрельба. О выстрелах в центре Киева стало известно 11 февраля около 23:30. На месте полицейские обнаружили несколько гильз от ружья 12-го калибра. Кроме того, у здания ресторана находился белый Mercedes на транзитных номерах.

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