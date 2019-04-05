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Погоня со стрельбой в Днепре: воры сумели уйти от патрульных, появились фото и видео

Сегодня, 15:09

Злоумышленникам удалось сбежать, ранив полицейского и разбив служебную машину патрульных

Погоня со стрельбой в Днепре: воры сумели уйти от патрульных, появились фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/744/5a5/5ca7445a50ac1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/744/5a5/5ca7445a50ac1.jpg Днепр Злоумышленникам удалось сбежать, ранив полицейского и разбив служебную машину патрульных

Ночью в Днепре стражи порядка во время патрулирования улиц заметили мужчин, которые пытались вскрыть автомобиль. Ворам удалось скрыться, несмотря на погоню и стрельбу полицейских.

"Во время патрулирования инспекторы заметили граждан, которые пытались завладеть автомобилем Toyota. Патрульные решили задержать их, но те попытались скрыться на Hyundai и повредили служебный автомобиль", — сообщает "Информатор".

Также сообщается, что один из подозреваемых, заметив копов, побежал в одну сторону, а второй пытался сбежать на машине, проезд которой заблокировали служебные Mitsubishi и Toyota.

Злоумышленника это не остановило, он продолжил движение, повредив полицейские авто и наехав на патрульного. После этого стражи порядка решили применить табельное оружие.

Неизвестным удалось скрыться, их автомобиль нашли неподалеку. Розыскные мероприятия продолжаются. Детали происшествия выясняются.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка

Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киев-Чоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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Тег Днепр, стрельба, погоня

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