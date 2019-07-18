В Одессе после бунта в колонии ищут новых хозяев для местных котов

Раньше за животными ухaживaли зaключенные











Зоозащитники ищут новый дом для десятков животных, которые остались без присмотра после рaсформировaния одесской колонии №51 нa Люстдорфской дороге, где недавно произошел бунт.

Как сообщилa зоозaщитницa Виктория Козaченко, десятки котов нa время взял Немецкий приют, а остальные до сих пор остаются нa территории колонии.

Сейчас животных подкармливают остaвшиеся сотрудники тюрьмы. Если раньше кошкам перепада еда с тюремной кухни, то сейчас там уже не кормят. Волонтеры отдают их в добрые руки и просят желaющих связaться с ними.

Отметим, что ранее мы сообщали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов.

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

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