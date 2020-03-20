Двое жителей Днепра заразились коронавирусом: подробности

Болезнь обнаружили у супругов, вернувшихся из Франции

В Днепре официально подтвердили два случая заражения коронавирусом, который пытаются побороть в мире.

Болезнь обнаружили у супругов, вернувшихся из Франции.

Мужчине – 36 лет, его жене – 34. Из Франции пара вернулась около недели назад. Как только почувствовали себя плохо, сразу обратились к медикам. С ломотой в теле и повышенной температурой их доставили в инфекционную больницу и изолировали в специальных боксах.

"Они чувствуют себя хорошо. Удовлетворительно. Температура – невысокая. Мы постоянно за ними следим. Сейчас идут исследования, с кем контактировали данные лица", – сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Всего в Днепропетровской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 11 граждан.

Семеро из них лежат в той же инфекционной больнице, куда поместили вернувшихся из Франции супругов. Еще двоих – наблюдают медики в Кривом Роге. Всех их также проверили на коронавирус,

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Результат – отрицательный. У одного из пациентов обнаружили грипп, у остальных – обычная респираторная инфекция.

"Cостояние больных – удовлетворительное. На сегодняшний день температура – 37,1 и сатурации порядка 98-99%. Жалоб на ухудшение состояния здоровья не было", – рассказал директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Днепре проходит карантин.

Напомним, что общенациональный карантин был введен на всей территорий Украины на срок с 12 марта до 3 апреля этого года.

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