Двоих чиновников ГФС заподозрили в нанесении ущерба на 38 миллионов гривен
Налоговикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет
Чиновники Государственной фискальной службы в Днепропетровской области подозреваются в нанесении государству ущерба на более чем 38 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, двум должностным лицам сообщили о подозрении по статье "злоупотреблении служебным положением".
По предварительной информации, начальник одной из налоговых инспекций и государственный ревизор-инспектор в ходе проверки одного из предприятий обнаружили серьезные нарушения законодательства, однако в акте проверки их не зафиксировали.
"Из-за таких действий из государственного бюджета Украины этому предприятию незаконно перечислили возврат налога на добавленную стоимость в размере более 38 миллионов гривен", – говорится в сообщении.
Накануне следователи ГБР провели санкционированные обыски в налоговой инспекции, на коммерческих предприятиях и по месту жительства подозреваемых. Были изъяты печати, компьютерная техника и документы финансовой отчетности.
Ведется досудебное расследование. В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Напомним, недавно в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках работника таможенного поста "Столичный"Киевской городской таможни ГФС Украины и его посредника.
Кроме этого, в Одессе разоблачили в систематических взятках государственного инспектора одного из таможенных постов Одесской таможни Государственной фискальной службы.
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